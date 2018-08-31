На фоне давления на активы ЕМ российские суверенные евробонды растеряли весь прирост

Вчера российские суверенные еврооблигации начали торговую сессию с роста котировок, несмотря на продажи евробондов других развивающихся рынков. Правда, внешний фон был действительно позитивным: цены на нефть продолжали повышаться, обновляя локальные максимумы, а доходность UST10 снижалась. Впрочем, ближе к вечеру цены российских суверенных бумаг все же начали двигаться вниз и растеряли значительную часть прироста. По итогам дня евробонды РФ оказались в плюсе лишь на 0,1 п.п., исключением стал выпуск RUSSIA’28 (YTM 4,8%), который сохранил дневной прирост и подорожал в итоге на 0,8 п.п. В то же время еврооблигации других ЕМ вчера заметно подешевели, как и накануне. Пятилетний CDS спред России остался без изменений на уровне 163 б.п. Столь позитивная динамика российских бумаг в сравнении с аналогами в условиях угрозы новых санкций, на наш взгляд, выглядит неоправданной, и мы считаем, что падение котировок в ближайшее время вслед за другими евробондами ЕМ сейчас более вероятно.