Банки нарастили объем операций репо с Казначейством

Задолженность по репо под залог ОФЗ увеличилась за день почти на 190 млрд руб. Столь значительный рост оказался довольно неожиданным, платежей в бюджет в ближайшее время не предвидится, уровень же корсчетов сейчас вполне комфортный и значительно выше, чем необходимо для выполнения требований по обязательным резервам. Более того, подобный уровень ликвидности скорее должен стимулировать ЦБ к проведению депозитных аукционов тонкой настройки, это обычная практика в преддверии окончания периода усреднения. Такой рост задолженности указывает на сохраняющееся неравенство в распределении ликвидности между банками, возможно, дефицит ликвидности в этот раз возник у кого-то из крупных игроков.

Сегодня возможно кратковременное повышение ставок на межбанковском рынке. Рост задолженности по репо под залог ОФЗ в конце месяца может привести к довольно болезненным последствиям. Так, сегодня банки могут попытаться вывести основную часть ОФЗ из-под залога, что приведет к падению корсчетов и росту задолженности по прочим инструментам, в частности, по кредитам под залог нерыночных активов, а это довольно дорогой вид фондирования. Прямым следствием также должна стать активизация банков на межбанковском рынке, спрос на кредиты может пойти вверх, что приведет к росту ставок.