Ещё
ОФЗ: увеличение наклона кривой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.96
$
68.24
79.46
79.69
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.36
–0.12 Золото
1205.00
–0.01 РТС
1073.59
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1670
+0.0232
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

ОФЗ: увеличение наклона кривой 

Прайм 23 минуты назад
Торговая активность на рынке ОФЗ вчера повысилась — оборот на МосБирже составил 23,8 млрд руб. против 13,9 млрд руб. днем ранее. Наклон кривой вырос. В частности, 10-летние бумаги прибавили в доходности примерно 4–5 бп, в то время как доходности коротких выпусков снизились благодаря высокому спросу со стороны локальных игроков. В итоге спред на отрезке 2–10 лет расширился на 5 бп, до 84 бп, а на отрезке 5–10 лет практически не изменился, составив 28 бп. Индексируемые на инфляцию ОФЗ завершили торги в небольшом плюсе, вмененная инфляция повысилась на 3 бп, до 5,31%. Мы полагаем, что основное давление на дальний конец кривой было связано с действиями нерезидентов, которые в целом сокращали свои позиции в бумагах развивающихся стран, в результате чего длинные выпуски Бразилии по итогам дня прибавили в доходности 23 бп, ЮАР и Венгрии — около 10 бп. Ценовые движения в длинных облигациях Мексики и Индонезии в целом соответствовали динамике ОФЗ.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне Золото дешевеет вслед за укреплением курса доллара Внешний негативый фон не оставляет надежд на позитивный торговый день
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты40
Греф рассказал об ощущениях от санкций45
Обманчивое затишье: что ждет рубль270
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение