ОФЗ: увеличение наклона кривой 

Торговая активность на рынке ОФЗ вчера повысилась — оборот на МосБирже составил 23,8 млрд руб. против 13,9 млрд руб. днем ранее. Наклон кривой вырос. В частности, 10-летние бумаги прибавили в доходности примерно 4–5 бп, в то время как доходности коротких выпусков снизились благодаря высокому спросу со стороны локальных игроков. В итоге спред на отрезке 2–10 лет расширился на 5 бп, до 84 бп, а на отрезке 5–10 лет практически не изменился, составив 28 бп. Индексируемые на инфляцию ОФЗ завершили торги в небольшом плюсе, вмененная инфляция повысилась на 3 бп, до 5,31%. Мы полагаем, что основное давление на дальний конец кривой было связано с действиями нерезидентов, которые в целом сокращали свои позиции в бумагах развивающихся стран, в результате чего длинные выпуски Бразилии по итогам дня прибавили в доходности 23 бп, ЮАР и Венгрии — около 10 бп. Ценовые движения в длинных облигациях Мексики и Индонезии в целом соответствовали динамике ОФЗ.