Минэкономразвития прокомментировало желание США выйти из ВТО

"От игры без правил пострадает, в том числе, и американская экономика. США — второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки", — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее Трамп сообщил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне.