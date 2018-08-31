Владимир Трегубов: «Мы видим повторение ситуации 2008 года» 

Владимир Трегубов — доцент кафедры «Национальная экономика» экономического ф-та РАНХиГС при Президенте РФ, преподаватель Банковского института ВШЭ, независимый финансовый консультант
Стоит ли россиянам — владельцам вкладов, номинированных в долларах США, опасаться за судьбу своих сбережений? Доход по долларовым депозитам сейчас крайне низок и, на мой взгляд, не окупает риски таких вложений. Да, закон о компенсации вкладов пока действует, но уже не раз звучали в Госдуме (в частности, от фракции ЛДПР) призывы отменить страховку именно валютных вкладов. Кроме того, открывать депозитные счета имеет смысл в крупных, системообразующих банках с госучастием. Но именно против них направлен новый пакет санкций, инициированный сенаторами США в августе. Он, помимо прочего, предусматривает запрет на проведение операций с долларами США таких банков.
Учитывая, что доллар является основной валютой оплаты международных контрактов, а банковские переводы в долларах осуществляются на данный момент через банки США, можно ожидать отток корпоративных клиентов из указанных банков и, как следствие, снижение их финансовой устойчивости. Из опубликованного 16 августа отчета агентства Fitch, российские банки смогут выдержать снижение курса рубля до 70 руб. /долл. без существенного падения норматива достаточности капитала. При курсе 80 руб. потребуется либо снижение нормативов, либо иная помощь со стороны Банка России. Следует также помнить, что на финансовом рынке есть инструменты, позволяющие получать доходность 6-9% годовых в валюте.
Каковы возможные сценарии развития ситуации, учитывая рост санкционного давления США на Россию и перспективы девальвации рубля? Сценарии представляются отнюдь не радужными, несмотря на заявления российских финансовых властей о стабильности национальной финансовой системы. Что характерно, подобные заявления делались и в начале финансового кризиса 2008 года, например: известная фраза Алексея Кудрина о том, что «Россия является безопасной гаванью» для мировых потоков капитала. Однако последствия для России оказались намного тяжелее, чем для США, в которых находился эпицентр кризиса.
Очевидно, что санкции — долговременный инструмент давления на нашу страну. В отличие от первых пакетов санкций (запрет на въезд в США ряда чиновников и т.д.), новые меры бьют прицельно по экономике и финансовой системе России. По оценкам экспертов, девальвация будет усиливаться, поскольку цикл мировых цен на сырьевых рынках проходит пик, что показывает значительное снижение цен на медь. А ведь цена на этот металл — опережающий индикатор, определяющий перспективы мировой экономики.
То же можно сказать о ценах на нефть, непосредственно влияющих на обменный курс рубля. Кроме того, ответственные лица страны не раз заявляли, что девальвация позволяет наполнить бюджет в номинальном выражении и производить необходимые социальные выплаты. С учетом нынешнего обвала рубля пенсионный возраст уже можно не повышать.
Вспомним также, что нынешнее руководство Банка России с 2014 г. приняло новый курс в денежно-кредитной политике. Вместо обеспечения стабильности курса национальной валюты, согласно Федеральному закону о ЦБР, оно стало таргетировать инфляцию. Проблема в том, что есть разные способы подсчета инфляции, и для разных слоев населения темпы инфляции разные. Рост цен на горючее, повышение НДС, девальвация рубля вносят свой вклад в инфляционные процессы. По оценкам специалистов, если бы Минфин прекратил скупать валюту для пополнения ЗВР после 8 апреля, а ЦБР, как это делают большинство центральных банков мира, вышел на рынок с валютными интервенциями, курс рубля можно было удержать в пределах 55-57 руб. /долл. Покупки валюты прекратились только спустя почти неделю после 8 августа. Ухудшили положение рубля и колебания курса турецкой лиры, что вызвало бегство от валют крупных фондов и игру на понижение международных и внутренних (крупных банков) спекулянтов. Мы видим повторение ситуации 2008 года, когда под успокоительные речи финансовых властей спекулятивные игроки на валютном рынке продолжают оказывать давление на рубль.