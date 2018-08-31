Владимир Трегубов: «Мы видим повторение ситуации 2008 года»

Стоит ли россиянам — владельцам вкладов, номинированных в долларах США, опасаться за судьбу своих сбережений? Доход по долларовым депозитам сейчас крайне низок и, на мой взгляд, не окупает риски таких вложений. Да, закон о компенсации вкладов пока действует, но уже не раз звучали в Госдуме (в частности, от фракции ЛДПР ) призывы отменить страховку именно валютных вкладов. Кроме того, открывать депозитные счета имеет смысл в крупных, системообразующих банках с госучастием. Но именно против них направлен новый пакет санкций, инициированный сенаторами США в августе. Он, помимо прочего, предусматривает запрет на проведение операций с долларами США таких банков.

Учитывая, что доллар является основной валютой оплаты международных контрактов, а банковские переводы в долларах осуществляются на данный момент через банки США, можно ожидать отток корпоративных клиентов из указанных банков и, как следствие, снижение их финансовой устойчивости. Из опубликованного 16 августа отчета агентства Fitch , российские банки смогут выдержать снижение курса рубля до 70 руб. /долл. без существенного падения норматива достаточности капитала. При курсе 80 руб. потребуется либо снижение нормативов, либо иная помощь со стороны Банка России . Следует также помнить, что на финансовом рынке есть инструменты, позволяющие получать доходность 6-9% годовых в валюте.

Каковы возможные сценарии развития ситуации, учитывая рост санкционного давления США на Россию и перспективы девальвации рубля? Сценарии представляются отнюдь не радужными, несмотря на заявления российских финансовых властей о стабильности национальной финансовой системы. Что характерно, подобные заявления делались и в начале финансового кризиса 2008 года, например: известная фраза Алексея Кудрина о том, что «Россия является безопасной гаванью» для мировых потоков капитала. Однако последствия для России оказались намного тяжелее, чем для США, в которых находился эпицентр кризиса.

Очевидно, что санкции — долговременный инструмент давления на нашу страну. В отличие от первых пакетов санкций (запрет на въезд в США ряда чиновников и т.д.), новые меры бьют прицельно по экономике и финансовой системе России. По оценкам экспертов, девальвация будет усиливаться, поскольку цикл мировых цен на сырьевых рынках проходит пик, что показывает значительное снижение цен на медь. А ведь цена на этот металл — опережающий индикатор, определяющий перспективы мировой экономики.

То же можно сказать о ценах на нефть, непосредственно влияющих на обменный курс рубля. Кроме того, ответственные лица страны не раз заявляли, что девальвация позволяет наполнить бюджет в номинальном выражении и производить необходимые социальные выплаты. С учетом нынешнего обвала рубля пенсионный возраст уже можно не повышать.