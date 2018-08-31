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Ростовчане пожаловались на то, что Uber увеличивает стоимость по ходу поездки
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Ростовчане пожаловались на то, что Uber увеличивает стоимость по ходу поездки 

Деловое сообщество 38 минут назад
Ростовчане пожаловались на то, что сервис заказа такси Uber увеличивает стоимость поездки после ее завершения. Об этом сообщает ресурс «Ростов-Транспорт». За поездку 6 километров сервис сначала установил цену 149 рублей, однако потом был сделан перерасчет и цена изменилась до 208 рублей.
«При этом пробок по ходу следования не было, ожидания также не было, а водитель выбрал оптимальный маршрут», — рассказали в «Ростов—
Транспорте». Служба поддержки Uber ситуацию не прокомментировала. В правилах расчета стоимости сервиса такси указано, что стоимость зависит от учета применения сборов и корректировок.
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