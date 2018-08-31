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Проблемы Аргентины давят на развивающиеся рынки
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Проблемы Аргентины давят на развивающиеся рынки 

Прайм 28 минут назад
Фьючерсов на мировые фондовые индексы снижаются на 0,2-1% из-за угроз властей США ввести ориентировочно 6 сентября новые пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $200 млрд Плюс очередные проблемы Аргентины дали о себе знать, когда та запросила об ускорении процедуры выдачи кредита от МВФ, что косвенно подтвердило наличие неотложных проблем в экономике страны. Это обрушило на 22% аргентинское песо к доллару в четверг, до 41 песо за доллар. Также подешевели и другие валюты развивающихся стран, например, турецкая лира, рубль. Таким образом, инвесторы решили уйти от риска: пытаются продавать активы развивающихся рынков. Российские фондовые индексы покатились вниз, а доходность ОФЗ подросла, что, по нашему мнению, говорит о сокращении доли нерезидентов.
В пятницу, в последний день календарного лета, российский рынок закроется с отрицательным значением в силу вышесказанного.
Кроме того, обострение военной ситуацией в Сирии, где присутствуют российские войска также воспринимается инвесторами в качестве риска. Эта ситуация может быть использована США для основания ввода второго транша санкций против РФ, которые как ожидается вступят в силу в конце ноября текущего года. Рубль ослабнет к доллару из-за общего негативного фона на развивающихся рынках. Ожидание стабильных данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в первую неделю календарной осени поддержат доллар.
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