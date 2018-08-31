Рынок США: чуть-чуть вниз — вполне возможно

Последние летние дни на мировых финансовых рынках очень сильно напоминают завершение календарного летнего сезона — стало прохладней, пасмурней и дождливей. Более того, где-то на дальних окраинах начинают собираться грозовые тучи, которые, правда, еще не понятно — дойдут до основных рынков или нет. Под последним мы понимаем ситуацию в Аргентине, где вслед за Турцией день за днем валится аргентинский песо, и власти страны вынуждены были вчера вечером повысить учетную ставку с 45 до 60 процентов. В настоящий момент это самая высокая ставка в мире (Венесуэла не в счет — там уже и ставки-то как таковой нет!). И это, конечно, достаточно мощный фактор нестабильности, который может перекинуться на другие рынки.

Именно поэтому, наверное, инвесторы сейчас, несмотря на блестящие макроданные и такую же сверкающую корпоративную отчетность, не чувствуют себя в безопасности. После нескольких дней более-менее уверенного роста вчера мы увидели остановку и фиксацию прибыли. С одной стороны, это было вполне логично и прогнозируемо. Но, с другой стороны, глядя на то, как это происходило, возникает много вопросов по поводу вообще адекватности участников рынка и правильной оценки текущей ситуации. Богатые становятся еще богаче, а бедные — еще беднее.

Это сейчас относится не только к людям и к обществу, но и к рынку акций. Растут самые крупные по капитализации компании — Apple (AAPL, +0,92%), Amazon (AMZN, +0,21%), Facebook (FB, +0,99%), которые уже давно и так выглядят жутко перекупленными. Но при этом инвесторы устраивают внезапные распродажи в акциях прекрасных компаний, которые в любое другое время надо хватать и покупать по любой цене. Так, вчера совершенно незаслуженно на фоне очень даже хорошей отчетности взяли и обвалили акции одного из интереснейших и перспективнейших американских ритейлеров Dollar Tree (DLTR, —15,54%). Зачем? Логика здесь совершенно отсутствует.

Вообще создается впечатление, что рынком сейчас стали управлять сплошные спекулянты — дэйтрейдеры, основная задача которых — как можно сильней раскачать лодку и затем половить рыбку в мутной воде. Поэтому, конечно же, можно понять многих инвесторов, которые сейчас просто ушли с торгов и дожидаются более понятной рыночной ситуации. Но как бы это понимание не пришло слишком поздно, когда нужно будет петь печальные песни не только по Аргентине, но и по всем остальным вместе взятым.

Ожидания рынка 31 августа

Со всех сторон сплошной негатив. Пока нельзя сказать, что везде ужас-ужас-ужас, но повсюду что-то давит, что-то жмет, что-то беспокоит.

Главное, конечно, это негатив из США. Трамп опять пытается поджечь фитили с разных сторон. Во-первых, он раскритиковал предложение Европы по обнулению тарифных ставок на автомобили. Во-вторых, опять стал наезжать на Китай и вроде бы все же собирается вводить новые тарифы на сумму в 200 млрд долларов уже на следующей неделе. После таких заявлений, естественно, забеспокоились «китайские товарищи», и главный китайский индекс Shanghai Composite вновь потерял очередные полпроцента.

У Европы к проблемам с США добавляются и свои собственные головные боли. Связаны они сейчас с Великобританией и ее выходом из Евросоюза . Brexit без сделки, то есть выход без каких-либо договоренностей очень пугает Европу, и она, судя по всему, готова пойти на беспрецедентные уступки — лишь бы был хоть какой-то Договор о выходе, поскольку неопределенность в этом вопросе будет стоить еще дороже.

На таком внешнем фоне фьючерсам на основные американские индексы, конечно же, трудно удержаться в плюсе. И поэтому они окопались в красной зоне вблизи нулевых отметок и пока удерживают оборону на уровнях потерь, не превышающих 0,2% к вчерашнему закрытию.

Но вообще-то ожидать сегодня каких-то бурных торгов в любом случае не стоит. В преддверии длинных 3-х дневных выходных (в понедельник в США праздник — День труда) инвесторы с очень большой вероятностью приложат максимум усилий, чтобы не испортить себе настроение. Чуть-чуть вниз — это вполне возможно. Но все же при первой возможности они будут тянуть рынок наверх. И поэтому скорее всего мы увидим вялые низковолатильные торги с минимальным изменением котировок и колебанием вблизи нулевых отметок.

Из отдельных акций настоятельно рекомендуем обратить внимание прежде всего на акции Apple (AAPL) и Amazon (AMZN), в которых с очень большой вероятностью начнут проявляться попытки массовой фиксации прибыли. Правда, сильного обвала в них сегодня точно ждать не стоит.