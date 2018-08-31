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Инфляция в еврозоне в августе неожиданно замедлилась
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Инфляция в еврозоне в августе неожиданно замедлилась 

Вести Экономика 10 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в августе, что может может усилить опасения Европейского центрального банка, готовящегося свернуть программу стимулов на фоне растущих экономических рисков.
Фото: EPA/BRITTA PEDERSEN
Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Месяцем ранее инфляция составляла 2,1%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения показателя на этом уровне.
Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в августе повысились на 1% в годовом выражении. В июле был зафиксирован рост на 1,1%.
Стоимость энергоносителей повысилась на 9,2% в годовом выражении после роста на 9,5% в июле.
Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,5% второй месяц подряд.
Цены на услуги в августе выросли на 1,3% после повышения на 1,4% в предыдущем месяце.
В последние месяцы инфляция приблизилась к цели Европейского центрального банка «чуть ниже 2%» на фоне высоких цен на энергоносители. Однако базовое инфляционное давление остается сдержанным.
Безработица в 19 странах еврозоны в июле не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на уровне 8,2%, показали данные Eurostat. Это минимальный уровень безработицы с ноября 2008 года.
Количество безработных в еврозоне в июле сократилось на 73 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 13,381 млн человек.
Как сообщали «Вести. Экономика», сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе опустился до 111,6 пункта, достигнув минимума за год.
Важнейшим фактором, способствующим ухудшению доверия к экономике еврозоны, стала неопределенность в торговой сфере.
Тем временем Европейский центральный банк готовится завершить программу скупки облигаций. На заседании в июле ЕЦБ подтвердил, что чистые покупки активов будут прекращены к концу декабря.
Регулятор намерен сохранять ключевые ставки на их нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.
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