Инфляция в еврозоне в августе неожиданно замедлилась

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в августе, что может может усилить опасения Европейского центрального банка , готовящегося свернуть программу стимулов на фоне растущих экономических рисков.

Фото: EPA/BRITTA PEDERSEN

Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Месяцем ранее инфляция составляла 2,1%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения показателя на этом уровне.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в августе повысились на 1% в годовом выражении. В июле был зафиксирован рост на 1,1%.

Стоимость энергоносителей повысилась на 9,2% в годовом выражении после роста на 9,5% в июле.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,5% второй месяц подряд.

Цены на услуги в августе выросли на 1,3% после повышения на 1,4% в предыдущем месяце.

В последние месяцы инфляция приблизилась к цели Европейского центрального банка «чуть ниже 2%» на фоне высоких цен на энергоносители. Однако базовое инфляционное давление остается сдержанным.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на уровне 8,2%, показали данные Eurostat. Это минимальный уровень безработицы с ноября 2008 года.

Количество безработных в еврозоне в июле сократилось на 73 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 13,381 млн человек.

Как сообщали «Вести. Экономика», сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе опустился до 111,6 пункта, достигнув минимума за год.

Важнейшим фактором, способствующим ухудшению доверия к экономике еврозоны, стала неопределенность в торговой сфере.

Тем временем Европейский центральный банк готовится завершить программу скупки облигаций. На заседании в июле ЕЦБ подтвердил, что чистые покупки активов будут прекращены к концу декабря.

Регулятор намерен сохранять ключевые ставки на их нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.