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«Южуралзолото» проиграло конкурс на вхождение в сербский меднорудный комбинат Бор
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«Южуралзолото» проиграло конкурс на вхождение в сербский меднорудный комбинат Бор 

Прайм 1 час назад
БЕЛГРАД, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Сербии выбрали китайскую Zijin Mining Group стратегическим инвестором для крупнейшей меднодобывающей и перерабатывающей компании страны — РТБ «Бор», сообщили в пятницу министр энергетики страны Александр Антич и глава Минфина Синиша Мали. Таким образом, второй претендент — российское "Южуралзолото" — проиграл конкурс.
Правительство Сербии в июле этого года объявило конкурс на вхождение в комбинат, владеющий десятком шахт близ города Бор и заводами по переработке меди на востоке страны. Предварительный интерес к госпредприятию, которое по данным министерства горного дела и энергетики создает 0,8% ВВП Сербии, проявили 11 компаний из России, Китая и Канады. Условиями было наличие у претендента 10-летней практики добычи и переработки цветных и драгоценных металлов при доходе не менее 500 миллионов долларов в 2017 году. Минимальный необходимый вклад стратегического инвестора должен составлять 350 миллионов долларов. В финал конкурса вышли российское «Южуралзолото» и китайская Zijin Mining Group Co.
"Конкурсная комиссия выбрала компанию Zijin Mining Group, которая предложила 1,26 миллиарда долларов за 63% акций", — заявил министр Антич на пресс-конференции в правительстве страны.
"Южуралзолото ГК" входит в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий России. Активы компании включают месторождения в Челябинской области, Забайкальском и Красноярском краях, в республике Хакасия.
По данным руководства «РТБ Бор», в первом полугодии 2018 года в Германию, Турцию, Болгарию и Хорватию продано около 15 тысяч тонн меди, что принесло доход в размере 103,2 миллиона долларов (рост на 23% к аналогичному периоду прошлого года). Объемы производства с приходом стратегического инвестора планируется нарастить с нынешних 45-46 тысяч тонн меди в год до 120-150 тысяч тонн. На предприятии работают 5 тысяч человек.
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