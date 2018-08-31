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Минсельхоз: РФ в течение 6-8 лет достигнет продовольственной безопасности по молоку
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Минсельхоз: РФ в течение 6-8 лет достигнет продовольственной безопасности по молоку 

ТАСС 1 час назад
С. ДМИТРОВА ГОРА /ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 31 августа. / ТАСС/. Россия в течение шести-восьми лет достигнет показателей продовольственной безопасности по молоку, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Доктрина продовольственной безопасности предусматривает долю отечественного молока на внутреннем рынке в 90%, сейчас она составляет 82%. «Поддержка данной отрасли имеет стратегическое значение — ежегодно на эти цели государство направляет более 25 млрд рублей. Уверен, что в течение ближайших шести-восьми лет эта работа позволит выйти на целевой показатель самообеспеченности молоком и в дальнейшем динамично наращивать экспорт», — сказал Патрушев.
По его словам, ситуация на российском молочном рынке стабилизировалась и перешла «к фазе интенсивного роста». По итогам 2017 года общий объем производства молока в России вырос примерно на 1,5%, в этом году Минсельхоз рассчитывает на более существенную динамику, сообщил Патрушев.
"Преодолен отрицательный тренд в ценообразовании на рынке сырого молока. В настоящее время мы работаем над созданием комфортных и справедливых конкурентных условий для производителей и переработчиков", — сказал глава Минсельхоза.
По его словам, господдержка позволяет обеспечить технологическую модернизацию предприятий, наращивать ассортимент молочной продукции и повышать ее качество. Он считает необходимом расширить господдержку предприятий, производящих молоко не только для внутреннего рынка, но и на экспорт.
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