Минсельхоз: РФ в течение 6-8 лет достигнет продовольственной безопасности по молоку

С. ДМИТРОВА ГОРА /ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 31 августа. / ТАСС /. Россия в течение шести-восьми лет достигнет показателей продовольственной безопасности по молоку, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

Доктрина продовольственной безопасности предусматривает долю отечественного молока на внутреннем рынке в 90%, сейчас она составляет 82%. «Поддержка данной отрасли имеет стратегическое значение — ежегодно на эти цели государство направляет более 25 млрд рублей. Уверен, что в течение ближайших шести-восьми лет эта работа позволит выйти на целевой показатель самообеспеченности молоком и в дальнейшем динамично наращивать экспорт», — сказал Патрушев.

По его словам, ситуация на российском молочном рынке стабилизировалась и перешла «к фазе интенсивного роста». По итогам 2017 года общий объем производства молока в России вырос примерно на 1,5%, в этом году Минсельхоз рассчитывает на более существенную динамику, сообщил Патрушев.

"Преодолен отрицательный тренд в ценообразовании на рынке сырого молока. В настоящее время мы работаем над созданием комфортных и справедливых конкурентных условий для производителей и переработчиков", — сказал глава Минсельхоза.

По его словам, господдержка позволяет обеспечить технологическую модернизацию предприятий, наращивать ассортимент молочной продукции и повышать ее качество. Он считает необходимом расширить господдержку предприятий, производящих молоко не только для внутреннего рынка, но и на экспорт.