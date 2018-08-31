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Биржи АТР закрылись снижением
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Биржи АТР закрылись преимущественно снижением на новых торговых рисках 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном снижением на новых угрозах, связанных с американо-китайскими торговыми отношениями, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,46% — до 2725,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,08%, до 1451,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,98% — до 27888,05 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,67%, до 2322,88 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,02% — до 22865,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 6319,5 пункта.
"Судя по всему, негативный настрой на глобальных площадках был обусловлен развитием событий вокруг торговой политики США", — отмечают аналитики компании "Сбербанк КИБ" в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. На прошлой неделе, 23 августа, США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.
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