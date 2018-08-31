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Волатильность рубля вряд ли сильно ускорит инфляцию, но заставит ЦБ ужесточить риторику
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Волатильность рубля вряд ли сильно ускорит инфляцию, но заставит ЦБ ужесточить риторику 

Прайм 27 минут назад
Годовая оценка инфляции, рассчитанная нами по недельным данным, выросла до 3% г. /г., обновив уровень сентября 2017 г. Как и на прошлой неделе, основным фактором роста цен выступили мясопродукты — в первую очередь свинина, цены на нее выросли на 1,2% н. /н. из-за вспышек АЧС. Влияние ослабления курса рубля пока трудно заметить на оперативных данных, однако мы думаем, что оно проявится на данных за август. В перспективе до конца года инфляция продолжит приближаться к отметке в 4% г. /г. на фоне эффекта низкой базы прошлого года, умеренно слабого курса рубля, специфических факторов, влияющих на цены продуктов питания, а также заблаговременной реакции ритейлеров на повышение НДС, которое состоится 1 января 2019 г. Впрочем, при относительной стабильности курса рубля (вблизи ~68-70 руб. /долл.) инфляция вряд ли превысит цель ЦБ в этом году (что соответствует и ожиданиям регулятора). Однако в случае повышенной волатильности курса риторика ЦБ может ужесточиться, а фокус с инфляции — переключиться на риски финансовой стабильности. При этом мы не считаем, что в текущих условиях регулятор будет повышать ставку — наиболее вероятным сценарием видится ее сохранение на текущих уровнях.
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