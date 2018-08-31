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Россию ожидает рецессия
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Россию ожидает рецессия 

News.ru 29 минут назад
Фото: News.ru
Российскую экономику ждёт рецессия уже в I квартале 2019 года, если США решат ввести жёсткие санкции в отношении нашей страны. В этом случае упадут реальные доходы населения и ВВП, прогнозируют экономисты BCS Global Markets в обзоре «Политические риски России».
Объём денег на руках населения в 2019 году сократится на 0,5%, розничная торговля потеряет 0,8% от оборота, а валовой продукт снизится на 0,3%. При этом упадут инвестиции в экономику — на 5,2%, а инфляция подскочит до 4,2% — выше целевого ориентира ЦБ. Такой негативный сценарий развития событий после новой волны санкций США закладывают экономисты BCS Global Markets.
Замедление во многих сегментах экономики России начнётся уже в I квартале, оценивают эксперты, так как потребуется не менее трёх месяцев, прежде чем негативные последствия от новых санкций станут оказывать реальное давление на экономику страны.
Обсуждение нового законопроекта о санкциях против России пройдёт в сентябре-октябре этого года, а вступят в силу новые ограничения в октябре — перед промежуточными выборами в конгресс США (6 ноября), прогнозируют в BCS Global Markets. Там закладывают в негативный сценарий полный запрет или ограничения долларовых операций ряда крупных российских госбанков, запрет американским инвесторам вкладываться в новый российской госдолг, ограничения в двусторонней торговле между двумя странами, запрет на участие в новых энергетических проектах наших госкомпаний, а также прекращение рейсов «Аэрофлота» в США.
Вероятность реализации такого сценария — примерно 40%, рассказал News.ru автор обзора, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. «Хотя, конечно, точно спрогнозировать американскую политику очень трудно», — оговаривается он.
Но рецессия в России продлится недолго, следует из обзора: уже ко II кварталу 2019-го российская курс рубля стабилизируется на новых, более низких уровнях, но для замедления инфляции и появления признаков улучшения состояния экономики, скорее всего, потребуется ещё один квартал.
К концу 2019 года российская экономика выйдет из рецессии, инфляция станет ближе к целевому показателю ЦБ, и рублю удастся несколько укрепиться, говорится в материалах BCS Global Markets. Правда, рост курса рубля возможен только если власти продолжат проводить жёсткую монетарную и бюджетную политику, предупреждают эксперты. В целом за год рубль ослабеет к доллару на 20% в номинальном выражении, и за единицу американской валюты будут давать 74,6 рубля.
«Более короткая, чем обычно, рецессия может стать следствием текущего состояния российской экономики, которая только что вышла из затяжной рецессии, но по-прежнему находится под санкциями, причём уже четыре года, — рассуждает Владимир Тихомиров. — Это обеспечило ей определенную устойчивость к внешним шокам и снизило зависимость от внешних факторов». Цены на нефть останутся на комфортном уровне, что ранее в периоды кризисов не отмечалось, добавляет экономист.
Разгона инфляции в 2019 году и ухудшения ситуации в экономики России ждут и в Евразийском банке развития. Цены подрастут на 4,9%, а ВВП вырастет не более чем на 1,8%. Однако в ЕАБР причины разгона инфляции и замедления объёма выпуска видят не столько в санкциях США, сколько в решении правительства о налоговом маневре.
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