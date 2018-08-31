Лето на рынке США закончится в красной зоне

Фондовые индексы США 30 августа опустились с рекордных уровней. S&P 500 снизился на 0,44%. Жесткая риторика Трампа по вопросам внешней торговли США негативно отразилась на настроениях инвесторов. 10 из 11 секторов закрылись в минусе, небольшой рост продемонстрировал лишь сектор коммунальных услуг.

Доллар укрепился по отношению к основным валютам на фоне распродаж на развивающихся площадках. Евро в паре с долларом снизился до 1,1671.

Дональд Трамп пригрозил выходом США из ВТО , если организация не изменит свои правила. К тому же глава Белого дома подверг сомнению прочность собственных договоренностей с ЕС и не исключил введения новых тарифов на китайский импорт объемом $200 млрд Таким образом, риски торговой войны возвращаются в повестку, несмотря на заключенные между США и Мексикой новые соглашения. Наибольшее давление этот фактор оказывает на промышленные компании, поэтому накануне индекс Dow Jones понес большие потери, чем S&P500 и NASDAQ.

Президент США Дональд Трамп вновь ужесточил риторику в отношении внешнеторговых партнеров, что нервирует инвесторов. Пошлины на китайский импорт объемом в $200 млрд могут быть введены уже на следующей неделе. Падение аргентинского песо также не способствует аппетиту к риску. Это привело к распродажам на развивающихся площадках. К тому же в понедельник, 3 сентября, в США отмечается День труда, поэтому инвесторы, скорее всего, предпочтут закрыть рискованные позиции накануне длинных выходных. Практически все рынки торгуются в минусе с утра. Лучше других могут быть защитные сектора, в частности представители отрасли коммунальных услуг. Публикаций важной экономической статистики сегодня не запланировано. Мы считаем, что S&P500 в ходе последней торговой сессии этого лета снизится на 0,2%, до 2895 пунктов.

Рекордные максимумы, достигнутые рынком накануне, привели к фиксации прибылей, поэтому коррекция вполне ожидаема. С технической точки зрения у S&P500 остался незакрытый разрыв на уровне 2875 пунктов, который он может попытаться заполнить в ближайшее время. Индекс относительной силы RSI отошел от значений перекупленности, но остается высоким.