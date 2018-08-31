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Долг РЖД на 100% представлен рублевыми кредитами от банков и локальными облигациями
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Долг РЖД на 100% представлен рублевыми кредитами от банков и локальными облигациями 

Прайм 12 минут назад
В среду РЖД (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовали результаты за 1П18 по МСФО. Рост тарифов на грузоперевозки на 5,4% и повышение грузооборота на 4,5% по сравнению с 1П17 были нивелированы ослаблением рубля, так что выручка и EBITDA остались на уровнях 1П17-2П17. Увеличение оборотного капитала примерно на $1 млрд и сохранение капиталовложений на неизменном уровне ($4,8 млрд, или около 50% от заложенных в бюджет расходов на весь год) привели к тому, что свободные денежные потоки ушли в минус примерно на $2,6 млрд Дефицит был профинансирован за счет собственных денежных средств и размещения локальных облигаций; за отчетный период эмитент также провел выкуп долларовых еврооблигаций на $0,25 млрд (выпуски РЖД-20 и РЖД-24). Коэффициент «чистый долг/EBITDA» на конец отчетного периода составил 2,2, что соответствует верхней границе исторического диапазона в 1,7-2,2.
Краткосрочный долг увеличился до $4,2 млрд, он на 100% представлен рублевыми кредитами от российских банков и локальными облигациями. Мы считаем, что у эмитента не будет проблем с рефинансированием в случае сохранения нынешней волатильности на рынке или при сохранении ограниченного доступа к внешним финансовым рынкам. У эмитента не так много собственных возможностей для дальнейшего выкупа своих внешних облигаций с рынка, но с привлечением фондирования на внутреннем рынке это реализуемо, если менеджмент посчитает такой вариант экономически благоприятным (например, если облигации начнут торговаться по цене существенно ниже номинала).
Долларовые облигации РЖД-24 котируются с доходностью к погашению 5,0%, Z-спредом 215 б. п., со спредом около 20-25 б. п. к кривой Газпрома. Выпуск КТЖ-27 торгуется с Z-спредом 210 б. п. Выпуск РЖД-23, номинированный в евро, котируется с доходностью 2,06%, что на 45 б. п. ниже кривой выпусков Газпрома в евро. Сравнительная дороговизна еврооблигаций РЖД по сравнению с аналогами может объясняться их сравнительно недавним выкупом, а также относительно более высокой ликвидностью выпусков Газпрома, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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