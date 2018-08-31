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Юный американец вышел в интернет на полчаса и задолжал тысячи долларов
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Юный американец вышел в интернет на полчаса и задолжал тысячи долларов 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Семья из США пожаловалась на гигантский счет от оператора, выставленный за интернет в роуминге. Об этом сообщает ABC 7.
Жительница калифорнийского города Сан-Хосе Вивиан Чанг (Vivian Chung) рассказала, что отправилась с семьей во Вьетнам. Она уточнила, что была в курсе расценок за использование интернета за рубежом и предпочла вообще не пользоваться связью.
Вернувшись в Сан-Хосе после отдыха, она обнаружила, что семья задолжала 13 тысяч долларов (около 885 тысяч рублей). По данным оператора T-Mobile, выход в интернет был совершен с телефона сына Чанг. Общее время пребывания в сети составило около получаса.
«Как телефонный счет может составлять 13 тысяч долларов? За полчаса! Боже, мы чуть не упали в обморок. Эта сумма больше, чем стоимость всей поездки», — посетовала Чанг. Сам сын утверждает, что включил авиарежим на все время путешествия, чтобы избежать трат.
После обсуждения представители T-Mobile согласились уменьшить счет до трех тысяч долларов. Семья же считает, что счет в целом не обоснован и должен быть отозван.
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