Юный американец вышел в интернет на полчаса и задолжал тысячи долларов

Семья из США пожаловалась на гигантский счет от оператора, выставленный за интернет в роуминге. Об этом сообщает ABC 7.

Жительница калифорнийского города Сан-Хосе Вивиан Чанг (Vivian Chung) рассказала, что отправилась с семьей во Вьетнам. Она уточнила, что была в курсе расценок за использование интернета за рубежом и предпочла вообще не пользоваться связью.

Вернувшись в Сан-Хосе после отдыха, она обнаружила, что семья задолжала 13 тысяч долларов (около 885 тысяч рублей). По данным оператора T-Mobile, выход в интернет был совершен с телефона сына Чанг. Общее время пребывания в сети составило около получаса.

«Как телефонный счет может составлять 13 тысяч долларов? За полчаса! Боже, мы чуть не упали в обморок. Эта сумма больше, чем стоимость всей поездки», — посетовала Чанг. Сам сын утверждает, что включил авиарежим на все время путешествия, чтобы избежать трат.

После обсуждения представители T-Mobile согласились уменьшить счет до трех тысяч долларов. Семья же считает, что счет в целом не обоснован и должен быть отозван.