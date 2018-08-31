Санкции США могут затронуть платежные системы 

Санкции США в отношении поставок в Россию продукции двойного назначения могут могут затронуть криптографические модули российских платежных систем. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Р Ф Артем Сычев.
По словам Сычева, регулятор предусмотрел данные риски заранее. Он напомнил, что уже в 2024 году российские платежные системы должны будут использовать отечественные криптографические модули.
«Если по итогам анализа мы поймём, что это критичная задача, то, соответственно, будем вместе с другими государственными организациями решать вопрос по ускорению этой задачи», — отметил Сычев.
Он уточнил, что есть несколько вариантов реализации санкций, в частности, производители могут прекратить поставки модулей HMS или их сопровождение.
В настоящее время ЦБ анализирует возможные последствия санкций для финансового сектора, сообщает «Интерфакс».
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции стран Запада для отечественной экономики не очень чувствительны в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем Россия их почувствует.