Санкции США могут затронуть платежные системы

Санкции США в отношении поставок в Россию продукции двойного назначения могут могут затронуть криптографические модули российских платежных систем. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Р Ф Артем Сычев.

По словам Сычева, регулятор предусмотрел данные риски заранее. Он напомнил, что уже в 2024 году российские платежные системы должны будут использовать отечественные криптографические модули.

«Если по итогам анализа мы поймём, что это критичная задача, то, соответственно, будем вместе с другими государственными организациями решать вопрос по ускорению этой задачи», — отметил Сычев.

Он уточнил, что есть несколько вариантов реализации санкций, в частности, производители могут прекратить поставки модулей HMS или их сопровождение.

В настоящее время ЦБ анализирует возможные последствия санкций для финансового сектора, сообщает «Интерфакс»