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Биржи Европы торгуются в минусе
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Биржи Европы в минусе на угрозах Трампа и торговых опасениях 

Прайм 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы в пятницу снижаются на сохранении напряженности в глобальной торговле и угрозах президента США Дональда Трампа вывести страну из ВТО, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.30 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,45%, до 7482,45 пункта, французский CAC 40 — на 1,2%, до 5412,85 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 12386,69 пункта.
На рынках сохраняется обеспокоенность относительно потенциальных новых пошлин США на товары из Китая. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.
"Даже несмотря на то, что угроза очередных пошлин не является чем-то новым, очевидные опасения эскалации торгового спора в сочетании с угрозами Трампа вывести США из ВТО, если организация не изменится, привели к нежеланию инвесторов вкладывать средства в глобальные акции", — приводит агентство Market Watch слова главного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).
В пятницу Трамп в интервью агентству Блумберг заявил, что США могут выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".
На этом фоне не поддержали индексы сильные статданные по еврозоне. По сообщению европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, составила 2%, хотя аналитики ждали сохранения показателя на уровне июля в 2,1%. Кроме того, безработица в еврозоне в июле опустилась до 8,2% с июньских 8,3%, достигнув минимума с ноября 2008 года.
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