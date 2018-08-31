ЕАБР назвал ключевой фактор макроэкономической устойчивости развивающихся рынков

Ключевым фактором макроэкономической устойчивости развивающихся рынков в нынешних условиях становится показатель общей долговой нагрузки. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном группой главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Ключевым фактором макроэкономической устойчивости развивающихся рынков в текущих условиях становится показатель общей долговой нагрузки, который включает в себя как государственный долг, так и задолженность частного сектора, в том числе корпоративного. В рамках специального доклада к макрообзору коллектив авторов Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) приводит свои оценки долговой устойчивости ряда стран ЕАБР/ЕФСР. Несмотря на усиление внешних вызовов и необходимость дальнейших мер по стабилизации долговой динамики стран региона, по мнению авторов доклада, можно отметить значительное улучшение макроэкономических параметров стран ЕАБР за последние несколько лет», — отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, в условиях повышенной волатильности на мировых финансовых рынках ключевым ориентиром для стран — участниц ЕАБР должен стать курс на устойчивое развитие, что предполагает реализацию потенциала экономического роста при укреплении основ макроэкономической стабильности.

Согласно прогнозам ЕАБР, экономический рост стран — участниц по итогам 2018 года составит 2,1%. Прогноз по странам остался без существенных изменений и составил: для России — 1,8%, Белоруссии — 3,8%. Армении — 5,8%, Казахстана — 3,8%, Киргизии — 3,2% и Таджикистана — 7,1%. Основным драйвером роста в большинстве стран региона в 2018 году стало расширение потребительского спроса на фоне увеличения денежных доходов населения и роста кредитования, заключили эксперты.