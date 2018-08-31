Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне 8,2%, в ЕС — снизилась до 6,8%

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2018 года осталась на уровне 8,2%, как и в июне, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

EPA/ARMANDO BABANI

Ранее сообщалось, что июньская безработица составляла 8,3%, и аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 8,2% с ранее объявленного уровня. Июльское значение показателя является самым низким с ноября 2008 года.

В ЕС безработица снизилась с 6,9% в июне до 6,8% в июле. Такой уровень является самым низким показателем в ЕС с апреля 2008 года.

В 28 странах ЕС в июне насчитывалось 16,823 млн безработных, из которых 13,381 млн находились в зоне евро.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 82 тыс. в ЕС и на 73 тыс. — в еврозоне. По сравнению с июлем 2017 года безработных стало меньше на 1,949 млн в ЕС и на 1,368 млн — в единой валютной зоне.

По сравнению с июлем 2017 года уровень безработицы снизился во всех странах ЕС.

Наибольшее снижение в годовом выражении зафиксировано на Кипре (с 10,7% до 7,7%), в Греции (с 21,7% до 19,5%) Португалии (с 8,9% до 6,8%) и Хорватии (с 10,9% до 8,8%).