Саудовская Аравия в августе нарастила добычу на 1,3%

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в Саудовской Аравии в августе вернулась к росту, увеличившись по сравнению с июлем на 136 тысяч баррелей в сутки — до 10,424 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК

Таким образом, в августе добыча нефти в королевстве на 366 тысяч баррелей превышала целевой уровень по сделке ОПЕК+ в 10,058 миллиона баррелей в сутки. Именно этот уровень соответствует 100%-ному соблюдению Саудовской Аравией своих обязательств.

Месяцем ранее, в июле, Саудовская Аравия сообщила в ОПЕК, что ее добыча снизилась сразу на 200,5 тысячи баррелей в сутки, до 10,288 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика стала неожиданностью для рынка, поскольку в предыдущие пару месяцев королевство резко нарастило нефтепроизводство и было одним из главных флагманов идеи ухода ОПЕК+ от перевыполнения венской сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.