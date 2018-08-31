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Саудовская Аравия в августе нарастила добычу нефти на 1,3% — до 10,424 млн баррелей
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Саудовская Аравия в августе нарастила добычу нефти на 1,3% — до 10,424 млн баррелей 

Вести Экономика + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Добыча нефти в Саудовской Аравии в августе вернулась к росту, увеличившись по сравнению с июлем на 136 тыс. баррелей в день — до 10,424 млн баррелей в день, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.
Таким образом, в августе добыча нефти в королевстве на 366 тыс. баррелей превышала целевой уровень по сделке ОПЕК+ в 10,058 млн баррелей в день. Именно этот уровень соответствует 100%-ному соблюдению Саудовской Аравией своих обязательств.
В июле, Эр-Рияд проинформировал ОПЕК о снижении добычи на 200,5 тыс. баррелей в день — до 10,288 млн баррелей в день. Такая динамика стала неожиданностью для рынка, поскольку в предыдущие несколько месяцев королевство резко нарастило производство нефти и было одним из главных флагманов идеи отказа от перевыполнения венской сделки.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 млн баррелей в день, в том числе Россией — на 200 тыс.
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