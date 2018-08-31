Американский стервятник: размышления о роли Сороса в кризисе 1998 года, дефолте в России и обвале рубля

Американский финансист Джордж Сорос снова выступает с заявлениями о мировом кризисе и российском рубле. "Экономика сегодня" вспоминает, к чему приводили спекуляции этого «предсказателя» в недалеком прошлом.

Сорос подступает к России

Сорос, которому в августе исполнилось 88 лет, сколотил состояние более полувека назад на спекуляциях с акциями. Однако в отличие от большинства американских миллиардеров, тратящих деньги на инвестиции в перспективные отрасли и благотворительность, этот деятель использует средства для воздействия на целые страны и регионы, исходя из собственных интересов.

Главным образом активность Сороса сосредоточена вокруг России и бывшего соцблока. Балканские политики заявляют, что Сорос покупал политиков в Восточной Европе еще в семидесятые. В Советский Союз он проник в разгар перестройки, дав старт разрушительной деятельности своих фондов руками местных «борцов за демократию».

С того времени щупальца Сороса опутали Россию в лице поддерживаемых им «либералов» и постсоветских деятелей вроде Чубайса, плоды «работы» которых ощущаются в России до сегодняшнего дня. Сам Сорос в 93-м даже называл бывший социалистический блок своей «империей».

Роль Сороса в кризисе 1998 года

Возможно, главный эпизод с непосредственным участием Сороса в истории России произошел в августе 1998 года, когда олигарх выступил с «пророческим» письмом об экономической катастрофе. Со странниц FT Сорос возвестил о предстоящем дефолте в России и обвале рубля, а спустя четыре дня дефолт был объявлен Москвой официально.

Считать Сороса гениальным пророком, чье предсказание сбылось с удивительной точностью — значит не понимать, как устроена мировая финансовая система. Когда деятели такого масштаба выступают с заявлениями, рынок традиционно трактует их как сигнал в силу их влияния на мировую экономику, и письмо олигарха не стало исключением.

За день после публикации его письма доходность краткосрочных гособлигаций РФ выросла на 165 процентов, и инвесторы принялись массово избавляться от рубля, чем, по сути, спровоцировали его девальвацию. Попытки миллиардера оправдаться и утверждения о собственных потерях из-за рубля вызывают мало доверия с учетом его бэкграунда и отношения к России.

Методы Сороса. Новый кризис

За несколько лет до этого Сорос совершил то, что аналитики назовут разорением Банка Англии его руками. В 92-м валюта Соединенного Королевства уверенно росла параллельно марке ФРГ и при некоторой переоценке поддерживалась усилиями регулятора на высоком уровне, во многом опираясь на доверие игроков. Однако Сорос в один момент продал пять миллиардов фунтов за марки, чем спровоцировал инвесторов делать то же самое, обвалил фунт и заработал полтора миллиардов долларов. Согласно некоторым источникам, он планировал и копил деньги на это несколько лет.

Незадолго до кризиса в России Сорос успел обрушить валюту Таиланда (бат), распродав ее на миллиард долларов. С учетом экономических связей стран Индокитая и прилегающих государств вроде Индонезии это обвалило экономику целого региона, до этого динамично развивавшегося на протяжении нескольких лет.

Сорос и новый кризис

Из всего этого следует вывод, что методы Сороса сводятся к спекулятивным высказываниям в ведущих западных изданиях, способным подстегнуть инвесторов к нужному действию. Если этого недостаточно, как в случае с фунтом, он готов задействовать собственные средства, которых за десятилетия финансовой активности у него скопилось достаточно. Состояние Сороса за двадцать лет после кризиса выросло более чем вшестеро и превышает 25 миллиардов долларов.

На этом фоне заявления о новом кризисе, с которыми Сорос выступает уже несколько месяцев, воспринимаются как подготовка очередного плана по обогащению с параллельным созданием проблем «неугодным» странам. Главной из них, судя по выступлениям олигарха, является Россия: Сорос открыто называет РФ большей угрозой Западу, чем террористы. Правда, в этот раз Россия намного лучше готова к экономическим потрясениям, а в мире сформировались условия для дедолларизации, что также играет в пользу РФ и против заокеанских долларовых «стервятников».