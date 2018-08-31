«Ведомости»: на программу «Цифровая экономика» потратят 2,7 трлн рублей

Внебюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» в 2019–2024 годы может составить 1,5 трлн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию паспорта национальной программы.

Достоверность суммы изданию подтвердили два участника разработки документа. Один из них уточнил, что эти деньги пойдут на шесть направлений программы. Профильный чиновник добавил, что заинтересованные министерства обсуждают возможность льготного кредитования для IT-компаний — исполнителей проектов цифровой экономики.

По словам собеседников газеты, почти все внебюджетные средства потратят на проекты по направлению «Информационная инфраструктура». Один из источников «Ведомостей» заявил, что расходы бизнеса на остальные пять направлений могут увеличиться.

Предполагается, что расходы федерального бюджета на «Цифровую экономику» могут составить 1,2 трлн рублей. Таким образом, общие траты на госпрограмму за пять лет могут достичь 2,7 трлн рублей.