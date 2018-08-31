Ещё
«Ведомости»: на программу «Цифровая экономика» потратят 2,7 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.86
$
68.14
79.10
79.43
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.44
–0.21 Золото
1204.30
+0.04 РТС
1083.00
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1652
+0.0213
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

«Ведомости»: на программу «Цифровая экономика» потратят 2,7 трлн рублей 

BFM.RU 1 час назад
Внебюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» в 2019–2024 годы может составить 1,5 трлн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию паспорта национальной программы.
Достоверность суммы изданию подтвердили два участника разработки документа. Один из них уточнил, что эти деньги пойдут на шесть направлений программы. Профильный чиновник добавил, что заинтересованные министерства обсуждают возможность льготного кредитования для IT-компаний — исполнителей проектов цифровой экономики.
По словам собеседников газеты, почти все внебюджетные средства потратят на проекты по направлению «Информационная инфраструктура». Один из источников «Ведомостей» заявил, что расходы бизнеса на остальные пять направлений могут увеличиться.
Предполагается, что расходы федерального бюджета на «Цифровую экономику» могут составить 1,2 трлн рублей. Таким образом, общие траты на госпрограмму за пять лет могут достичь 2,7 трлн рублей.
Представитель Минкомсвязи отказался комментировать предполагаемые затраты на госпрограмму.
BFM.RU: последние новости
Клепач прогнозирует к концу года курс рубля на уровне 65-66 рублей за $1 Странные займы и угроза банкротства. В чем причина бед крупнейшей в России МФО? Слабый рубль выгоден Минфину. Ждать ли девальвации?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсии повысят с 1 января73
Россия побьет очередной экономический рекорд363
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Строительство жилья в России поручили бомжам40
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
07:19
Строительство жилья в России поручили бомжам
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение