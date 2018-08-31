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По акциям «Роснефти» наблюдаются негативные сигналы
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По акциям «Роснефти» наблюдаются негативные сигналы 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: Прайм
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги «Полюса» (+2,12%) и акции “РусГидро” (+1,85%). Котировки “Роснефти” потеряли чуть менее 0,1%. В лидерах падения были акции “Мосэнерго” (-3,18%) и бумаги “ФосАгро” (-2,76%).
С технической точки зрения бумаги «Роснефти» в последние дни с трудом продолжают рост и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI как на дневном, так и на недельном графике. При закреплении ниже 431 руб. бумаги могут скорректироваться в район 420 руб. При благоприятном внешнем фоне, однако, можно попробовать сыграть на отскок наверх и еще одну попытку закрепиться выше 440 руб с установкой стоп-лосса в районе 430 руб.
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