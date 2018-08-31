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Рынки впали в спячку в ожидании отчета ОПЕК
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Рынки впали в спячку в ожидании отчета ОПЕК 

Прайм 41 минуту назад
На Мосбирже с открытия торгов наблюдается «сонное царство». Хотя с утра рубль укрепляется к доллару и евро, но делает это медленно, лениво и даже немного неохотно. Так, доллар в данный момент снижается по отношению к рублю всего лишь на 0,06% до 67,978 руб., а евро показывает аналогичную гринбеку динамику, понижаясь на 0,05% до 79,296 руб. Между тем Банк России объявил на выходные следующие официальные курсы валют: по доллару — 68,0447 руб. /долл., а по европейской валюте — 79,4966 руб. /евро.
Новость о том, что Трамп не исключает выхода США из Всемирной торговой организации на основании того, что ВТО «плохо относится» к США и обижает их, «бедных», по нашему мнению, через некоторое время может стать реальностью. С одной стороны, Трамп сказал — Трамп сделал. Обещал покинуть Парижское соглашение по климату, и сделал это. Решимости ему не занимать, но одновременно президент США своей непредсказуемой политикой восстановил против себя основных геополитических игроков — Китай, Россию и Евросоюз (за исключением входящих в него отдельных оголтелых антироссийски настроенных государств, типа стран Балтии и отчасти Польши). Поэтому не исключено, что в ВТО, которая изначально была заточена под американское влияние, без него обойдутся. Но это может означать крах ВТО в том виде, в котором оно до сих пор существовало. Для России это будет выгодно, так как создается больше возможностей для импортозамещения и экономического роста. На курсе рубля это тоже может сказаться положительно, но не сейчас, а когда событие произойдет и будут устранены основные политические риски.
А в это время на торгах в Лондоне цена нефти Brent корректируется вниз после нескольких дней сильного роста, в данный момент она снижается на 0,4% до $77,32 за баррель. На рынке ожидают отчета ОПЕК по добыче нефти за август, согласно просочившимся в СМИ предварительным данным, участники соглашения «ОПЕК+» в августе начали плавное увеличение добычи, что, вероятно, стало поводом для коррекции цены нефти вниз. По нашим оценкам, нефть Brent в ближайшие дни может торговаться по $77-78 за баррель.
По оценкам Альпари, в начале осени доллар будет на уровнях 67-68,5 руб. /долл., а евро сохранит инертность и останется в диапазоне 79-80 руб. /евро.
Прайм: последние новости
Биржи Европы в минусе на угрозах Трампа и торговых опасениях Биржи АТР закрылись преимущественно снижением на новых торговых рисках Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне
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