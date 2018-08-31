Крымский банк РНКБ захватит другие регионы

РНКБ Банк , который работал только на территории Крыма и Краснодарского края, решил создать филиалы в других регионах России. Об этом сообщают местные СМИ.

Отделения будут открыты в ближайшие месяцы в четырех регионах: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставропольский край и Пермь. ПАО РНКБ является государственным банком, несмотря на относительно скромный размер активов (не входит в топ-30 по России). 100% акций банка принадлежит государству (в лице Росимущества ).

До 2014 года компания являлась «дочкой» Банка Москвы . Поскольку РНКБ решил выйти на рынок Крыма, Банк Москвы избавился от этого актива, чтобы не навлечь на себя западные санкции. Благодаря низкой конкуренции в Крыму (госбанки и частные банки России покинули регион, опасаясь санкций) кредитная организация добилась успехов: за четыре года активы РНКБ выросли в 76,5 раза — до 164,8 млрд руб. В итоге компания решила расширить зону присутствия.

«Мы выходим за пределы Крыма и Краснодарского края и достаточно активно будем развиваться. Будем открывать ряд офисов там, где находятся наши клиенты. Мы видим целый пласт клиентов, с которыми мы можем плотно поработать, — заявил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин . — У нас нет задачи в 100 раз вырасти, мы растем органически и смотрим на тот риск, который принимаем».

Эксперты считают, что у банка есть шансы на успешную работу с российскими юрлицами, которые не ориентированы на международные рынки.