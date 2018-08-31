Крымский банк РНКБ захватит другие регионы 

РНКБ Банк, который работал только на территории Крыма и Краснодарского края, решил создать филиалы в других регионах России. Об этом сообщают местные СМИ.
Отделения будут открыты в ближайшие месяцы в четырех регионах: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставропольский край и Пермь. ПАО РНКБ является государственным банком, несмотря на относительно скромный размер активов (не входит в топ-30 по России). 100% акций банка принадлежит государству (в лице Росимущества).
До 2014 года компания являлась «дочкой» Банка Москвы. Поскольку РНКБ решил выйти на рынок Крыма, Банк Москвы избавился от этого актива, чтобы не навлечь на себя западные санкции. Благодаря низкой конкуренции в Крыму (госбанки и частные банки России покинули регион, опасаясь санкций) кредитная организация добилась успехов: за четыре года активы РНКБ выросли в 76,5 раза — до 164,8 млрд руб. В итоге компания решила расширить зону присутствия.
«Мы выходим за пределы Крыма и Краснодарского края и достаточно активно будем развиваться. Будем открывать ряд офисов там, где находятся наши клиенты. Мы видим целый пласт клиентов, с которыми мы можем плотно поработать, — заявил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. — У нас нет задачи в 100 раз вырасти, мы растем органически и смотрим на тот риск, который принимаем».
Эксперты считают, что у банка есть шансы на успешную работу с российскими юрлицами, которые не ориентированы на международные рынки.
«Формально открытию офисов РНКБ на материковой части России ничего не мешает. Российские компании-клиенты РНКБ, работающие только на внутреннем рынке и в странах ЕвразЭС, не опасаются международных ограничений, — сказала «Инвест-Форсайту» руководитель симферопольского офиса международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Ольга Горник. — Но иностранные фирмы и российские компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, вряд ли станут клиентами или контрагентами банка. Слишком велика вероятность применения к ним международных санкций, под которые подпадает сам банк, согласно решению Совета Европейского Союза от 30 июля 2014 года. Чтобы нормально вести бизнес на российском финансовом рынке, РНКБ может войти в капитал какого-либо другого банка и работать под его вывеской. Как, например, это произошло с ПАО «Крайинвестбанк» (Краснодар). Сейчас РНКБ является его санатором, в дальнейшем предполагается слияние двух банков».