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Аграрии Крыма недополучат более 4 млрд рублей доходов из-за засухи
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Аграрии Крыма недополучат более 4 млрд рублей доходов из-за засухи 

ТАСС + ещё 3 44 минуты назад
Фото: ИА Regnum
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Аграрии Крыма недополучат более 4 млрд рублей доходов из-за засухи, сообщается в пятницу на сайте министерства сельского хозяйства Крыма со ссылкой на главу ведомства Андрея Рюмшина.
Ранее сообщалось, что Крым завершил уборку ранних зерновых и зернобобовых, намолотив 906 тыс. тонн зерна, в том числе 539,4 тыс. тонн пшеницы. По данным минсельхоза, республика из-за засухи в этом сезоне потеряла как минимум 500 тыс. тонн зерна. Причиной стало отсутствие с марта по май 2018 года включительно хозяйственно полезных атмосферных осадков и продуктивной влаги в метровом слое почвы.
"Прямой ущерб оценивается в 237 млн рублей, а недополученные доходы аграриев от недобора урожая составят более 4 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова Рюмшина.
Отмечается, что документация о сельскохозяйственных предприятиях, пострадавших от ЧС, была представлена в Минсельхоз России для получения возмещения ущерба.
Сейчас, говорится в сообщении, 47 предприятиям подтвержден ущерб в размере 67 млн рублей.
В 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн — такой урожай был рекордным за последние восемь лет. В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.
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