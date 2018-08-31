Ещё
Фонд BlackRock голосовал за замену Илона Маска в Tesla независимым председателем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.92
79.10
79.02
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
77.53
–0.05 Золото
1201.99
–0.06 РТС
1091.65
+0.58
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1634
+0.0196
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Фонд BlackRock голосовал за замену Илона Маска в Tesla независимым председателем 

Прайм + ещё 1 34 минуты назад
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. По крайней мере один фонд BlackRock Inc. голосовал за назначение независимого председателя совета директоров Tesla Inc., следует из документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает Dow Jones.
На ежегодном собрании Tesla, прошедшем ранее в этому году, эту инициативу поддержал фонд BlackRock Capital Appreciation. Он действовал вопреки рекомендации руководства.
Председателем совета директоров Tesla остается Илон Маск, так как акционеры подавляющим большинством голосов высказались против его замены.
Этот фонд BlackRock действовал наперекор руководству в ряде других случаев, например, отклонил избрание директором Антонио Грасиаса, основателя Valor Equity Partners.
Акции Tesla подросли на 0,36% — до 304,10 доллара. За последние 12 месяцев они потеряли 15%, тогда как индекс S&P 500 набрал 17%.
Прайм: последние новости
Индексы РФ торгуются в начале дня разнонаправленно Биржи Европы в минусе на угрозах Трампа и торговых опасениях Биржи АТР закрылись преимущественно снижением на новых торговых рисках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги утекают из России171
Пенсии повысят с 1 января134
Названы самые дешевые российские курорты8
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение