Фонд BlackRock голосовал за замену Илона Маска в Tesla независимым председателем

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. По крайней мере один фонд BlackRock Inc. голосовал за назначение независимого председателя совета директоров Tesla Inc., следует из документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает Dow Jones.

На ежегодном собрании Tesla, прошедшем ранее в этому году, эту инициативу поддержал фонд BlackRock Capital Appreciation. Он действовал вопреки рекомендации руководства.

Председателем совета директоров Tesla остается Илон Маск , так как акционеры подавляющим большинством голосов высказались против его замены.

Этот фонд BlackRock действовал наперекор руководству в ряде других случаев, например, отклонил избрание директором Антонио Грасиаса, основателя Valor Equity Partners.

Акции Tesla подросли на 0,36% — до 304,10 доллара. За последние 12 месяцев они потеряли 15%, тогда как индекс S&P 500 набрал 17%.