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Банк «Интеза» запускает акцию по потребительскому кредитованию «Верное решение»
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Банк «Интеза» запускает акцию по потребительскому кредитованию «Верное решение» 

Банки.ру 40 минут назад
Банк «Интеза» с 1 сентября запускает акцию «Верное решение», в рамках которой сотрудники бюджетной сферы, госслужащие и клиенты, чья организация-работодатель относится к ПАО, сотрудники топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру, сотрудники дочерних организаций иностранных банков, сотрудники компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние компании могут получить кредит на любые цели под 11,9—15,9% годовых в зависимости от суммы кредита, размер которой в свою очередь может варьироваться от 50 тыс. до 1,5 млн рублей.
Допустимый срок кредитования может достигать от шести месяцев до пяти лет.
«Помимо привлекательных ставок предложение банка выгодно отличается среди аналогов отсутствием требований по обеспечению, страхованию заемщика и альтернативными способами подтверждения дохода», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Акция продлится до 30 ноября 2018 года. Комиссии не взимаются.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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