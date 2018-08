Семинар «Школа инвесторов: как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах»

В рамках проекта «Биржа торгов» Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит семинар «Школа инвесторов: как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах».

Обучающий семинар будет посвящен земельно-имущественным торгам, проводимым на Единой торговой площадке Правительства Москвы

Темы мероприятия:

— многообразие объектов недвижимости, реализуемых городом;

— информационные ресурсы и онлайн-сервисы;

— порядок и условия участия в электронных торгах;

— электронные торговые площадки;

— меры поддержки малого бизнеса.

Семинар состоится 05 сентября 2018 года в 16:00 (регистрация участников с 15:30) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство. Участие бесплатное.

Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие: Касаткин Евгений Евгеньевич: тел. (495) 957-75-00, доб. 57-125, KasatkinEE@mos.ru.

Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.