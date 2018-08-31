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Семинар «Школа инвесторов: как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах»
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Семинар «Школа инвесторов: как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах» 

Управа района Якиманка 43 минуты назад
p. p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 35.5px; font: 13.0px 'Times New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p. p2 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 35.5px; font: 13.0px 'Times New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span. s1 {font-kerning: none} В рамках проекта «Биржа торгов» Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит семинар «Школа инвесторов: как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах».
Обучающий семинар будет посвящен земельно-имущественным торгам, проводимым на Единой торговой площадке Правительства Москвы.
Темы мероприятия:
— многообразие объектов недвижимости, реализуемых городом;
— информационные ресурсы и онлайн-сервисы;
— порядок и условия участия в электронных торгах;
— электронные торговые площадки;
— меры поддержки малого бизнеса.
Семинар состоится 05 сентября 2018 года в 16:00 (регистрация участников с 15:30) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство. Участие бесплатное.
Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие: Касаткин Евгений Евгеньевич: тел. (495) 957-75-00, доб. 57-125, KasatkinEE@mos.ru.
Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.
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