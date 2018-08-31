Аналитики: Рубль начнет дорожать, но не раньше ноября

Риски новых ограничений для РФ отпугивают международных инвесторов.

Большинство факторов, тянущих в последнее время курс рубля вниз, пришли всерьез и надолго, сообщают экономисты.

По его словам, риски новых ограничений для РФ отпугивают международных инвесторов.

По словам экспертов можно лишь приблизительно говорить о сроках, когда негативные факторы, влияющие на российскую валюту, начнут ослабевать. По словам Андрея Кочеткова, это случится не раньше ноября.