Аналитики: Рубль начнет дорожать, но не раньше ноября 

Риски новых ограничений для РФ отпугивают международных инвесторов.
Большинство факторов, тянущих в последнее время курс рубля вниз, пришли всерьез и надолго, сообщают экономисты.
Основная причина ослабления рубля — санкционные действия США, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
По его словам, риски новых ограничений для РФ отпугивают международных инвесторов.
Кроме того, на российскую валюту оказывает давление отложенный спрос на доллары со стороны Банка России, передает "Российская газета".
По словам экспертов можно лишь приблизительно говорить о сроках, когда негативные факторы, влияющие на российскую валюту, начнут ослабевать. По словам Андрея Кочеткова, это случится не раньше ноября.