«М. Видео» купила МедиаМаркт

Группа «М. Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке ООО «Медиа-Сатурн-Русланд», российского бизнеса MediaMarktSaturn. При этом по условиям соглашения MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео»

«В результате сделки Группа «М. Видео-Эльдорадо» получила в управление 42 магазина МедиаМаркт в 22 городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка 60 магазинов под брендами «М. Видео» или «Эльдорадо» в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории», — говорится в сообщении компании.

По прогнозам компании, интеграция позволит дополнительно получить до 110 млрд рублей выручки за последующие четыре года. Совокупная выручка по итогам 2022 года может составить 500 млрд рублей, а EBITDA окажется на уровне 35 млрд рублей.

Ребрендинг магазинов начнется уже с 1 сентября. Все обязательства по обмену, возврату и гарантийному ремонту проданной ранее в торговых точках Media Markt техники, берет на себя «М. Видео».

Представители MediaMarktSaturn по итогам сделки получат места директора и наблюдателя в Совете директоров ПАО «М.видео».