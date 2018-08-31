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«М. Видео» купила МедиаМаркт
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«М. Видео» купила МедиаМаркт 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Группа «М. Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке ООО «Медиа-Сатурн-Русланд», российского бизнеса MediaMarktSaturn. При этом по условиям соглашения MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео».
«В результате сделки Группа «М. Видео-Эльдорадо» получила в управление 42 магазина МедиаМаркт в 22 городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка 60 магазинов под брендами «М. Видео» или «Эльдорадо» в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории», — говорится в сообщении компании.
По прогнозам компании, интеграция позволит дополнительно получить до 110 млрд рублей выручки за последующие четыре года. Совокупная выручка по итогам 2022 года может составить 500 млрд рублей, а EBITDA окажется на уровне 35 млрд рублей.
Ребрендинг магазинов начнется уже с 1 сентября. Все обязательства по обмену, возврату и гарантийному ремонту проданной ранее в торговых точках Media Markt техники, берет на себя «М. Видео».
Представители MediaMarktSaturn по итогам сделки получат места директора и наблюдателя в Совете директоров ПАО «М.видео».
Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку 9 августа. Регулятор пришел к выводу, что поглощение не повлияет на состояние рыночной конкуренции. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить $470 млн
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