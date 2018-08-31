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Рост ВВП Индии ускорился до максимума с 2016 года
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Рост ВВП Индии ускорился до максимума с 2016 года 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Экономика Индии продемонстрировала самый быстрый рост за восемь кварталов. Сильное внутреннее потребление и устойчивый рост производства в обрабатывающей промышленности заглушают опасения по поводу глобальной торговой войны, пишет Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/JAGADEESH NV  ВВП Индии в апреле-июне вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель укрепил позиции Индии как самой быстрорастущей среди крупных экономик. Темпы роста оказались максимальными с января-марта 2016 года, когда был зафиксирован подъем на 9,3%.
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП страны на 7,6% в минувшем квартале. В январе-марте ВВП вырос на 7,7%.
Валовая добавленная стоимость в апреле-июне увеличилась на 8%, тогда как ожидался рост на 7,5%.
Производство в обрабатывающей промышленности повысилось на 13,5%. В сельском хозяйстве зафиксирован рост на 5,3%.
Экономика Индии может получить дополнительный импульс от ожидаемого увеличения государственных расходов в ближайшие месяцы, поскольку премьер-министр Нарендра Моди пытается привлечь избирателей перед всеобщими выборами, которые пройдут в следующем году.
Однако существуют и сдерживающие факторы для роста.
Как сообщали «Вести. Экономика», ожидается, что восстановление цен на нефть и высокий спрос Индии на нее подтолкнут вверх импорт нефти и увеличат дефицит текущего счета страны.
Этот растущий дефицит окажет дополнительное давление на и без того ослабленную индийскую валюту и повлияет на перспективы экономического роста.
Падение курса рупии до нового минимума ниже 71 за доллар, наблюдавшееся в пятницу, может оттолкнуть иностранных инвесторов, привести к ускорению инфляции и спровоцировать интервенции центрального банка.
На данный момент Международный валютный фонд прогнозирует, что третья по величине экономика Азии вырастет на 7,3% в финансовом году, который завершится в марте 2019 года, и на 7,5% в следующем году.
Резервный Банк Индии, который повысил процентные ставки дважды с июня, чтобы сдержать инфляцию, ожидает, что экономика увеличится на 7,4% в 2019 финансовом году.
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