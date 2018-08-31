«Газпром» не исключает дивидендов за 2018 год выше 8,04 рубля на акцию

МОСКВА, 31 августа. / ТАСС /. "Газпром" не исключает, что дивиденды по итогам 2018 года могут превысить выплаты за 2017 год — 8,04 рубля на акцию, сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников

"Финальную цифру сегодня предсказать нереально, но ответ на ваш вопрос — принципиально такая ситуация может быть, что менеджмент выступит с предложением заплатить [дивиденды] больше, чем в прошлом году", — сказал он.

Такое решение может быть принято на фоне большего свободного денежного потока, который «Газпром» может получить в этом году. При это Иванников напомнил, что в этом году инвестиционная программа «Газпрома» не завершится, поэтому более высоких дивидендов стоит ожидать только после ее окончания. «Скорее всего, увеличенные дивиденды стоит ожидать по завершению инвестиционного цикла — с 2020 [года], то есть дивиденды, которые могут быть выплачены в 2021 году», — пояснил он.