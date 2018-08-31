Банкротство тепличного комбината «Ростовский» приостановлено по требованию ВЭБа

Производство по делу о банкротстве предприятия приостановлено, Арбитражный суд Ростовской области назначил повторную экспертизу по определению стоимости ООО «Тепличный комбинат „Ростовский“. Об этом сообщает издание „КоммерсантЪ-Юг“. Сделано это по требованию основного кредитора, им является Внешэкономбанк

Ранее специалисты оценили имущество компании в 946 млн рублей, в ВЭБе считают, что стоимость занижена и потребовали повторной экспертизы. Банк является основным кредитором тепличного комбината, он владеет 99,82% задолженности предприятия (3,8 млрд руб.).

Ранее кредиторы тепличного комбината потребовали признать предприятие банкротом из-за долга на поставку удобрений в размере 2,7 млн рублей. При этом они проголосовали против введения процедуры наблюдения и оздоровления предприятия. Кредиторы намерены взыскать задолженность предприятия путем продажи его имущества на торгах, однако с оценкой они не согласны и сочли ее заниженной.