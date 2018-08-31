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Рубль в сентябре: пан или пропал
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Рубль в сентябре: пан или пропал 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Август стал для рубля месяцем испытаний после достаточно спокойных мая, июня и июля. Предыдущий удар рубль получил после апрельских санкций, в результате которых доллар поднялся от 57 руб. в диапазон 62-64 руб. Август доллар заканчивает вблизи 68 рублей.
Для такого роста было несколько причин — как внешних, так и внутренних. Среди внешних — серьезный рост доллара в первой половине августа, а затем шторм на валютных рынках отдельных развивающихся стран, прежде всего, Турции и Аргентины, который потянул за собой вниз валюты практически всех стран с формирующимися рынками (за исключением тех, где фиксированный курс, или финансовые рынки которых закрыты для иностранных инвесторов, или не представляют для них интереса). Специфический для России фактор, не связанный с внешними рынками, — новая санкционная волна. Речь идет и о вступившем в силу первом раунде санкций по делу Скрипаля, и о нескольких санкционных законопроектов, внесенных в Конгресс США. Стоит отметить, что под воздействием этих факторов рубль практически игнорировал августовский рост нефтяных цен с $74 до $78 за баррель марки Brent.
Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», прогнозирует, что в ближайшие три месяца волатильность рубля существенно снизится. Основные риски могут возобновиться в конце ноября, когда подойдет срок второго транша санкций по делу Скрипаля, а окончание промежуточных выборов в Конгресс США может вернуть в повестку дня американских законодателей обсуждение законопроектов, направленных против российского долга и госбанков.
До этого времени можно ожидать умеренного снижения рубля, так как выход из российских активов иностранных инвесторов может продолжиться, хоть и не такой активный, как в августе. С учетом этого, к концу сентября мы ожидаем доллар в диапазоне 68-70 руб. Евро, с учетом его возможной коррекции до 1,15 к доллару, будет в этом случае стоить 78-80,5 руб.
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