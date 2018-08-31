Завершение августа прошло в тренде ослабления рубля

Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели продолжил умеренно слабеть. При этом евро, следуя курсовой тенденции форекса, обновил максимум с апреля текущего года (79,95 рубля), немного не дотянув до психологически значимой отметки 80 рублей. Доллар также подрос, хотя и меньше, на фоне попыток европейской валюты выйти на отметку 1,17 доллара.

Стоимость нефти за неделю прибавила более 2 долларов, выйдя на уровень 78 долларов, обновив максимум с первой декады июля. Однако рубль продолжил слабо реагировать на динамику нефтяных котировок, и следил за рисками геополитики.

В итоге, «американец» по итогам рабочей недели вечером в пятницу повышался на 80 копеек — до 67,9 рубля, евро прибавлял около 1 рубля — до 78,9 рубля. Рублевая цена нефти на конец недели колебалась в районе многолетних максимумов — около 5,3 тысячи за баррель.

Геополитика продолжила давить на рубль

Рубль начал неделю умеренным ослаблением после роста в конце предыдущей недели. Негативный фон поддерживался санкционной тематикой. Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник в 7.00 мск. Впрочем, они давно были отыграны рынком.

Поддержка же российской валюте пришла от активизации продажи валюты экспортерами в начале недели, на которую пришелся пик налоговых платежей августа в РФ. При этом приостановка Центробанком покупки валюты на свободном рынке до конца сентября также уменьшила спрос на валюту на внутреннем рынке.

Психологическая поддержка валюте РФ приходила также от оценок ведущих рейтинговых агентств. Так, Moody's оценило, что введенные новые санкции США против России окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства или российскую экономику. При этом обсуждаемый новый пакет санкций против госбанков РФ, в случае его введения, вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, хотя и будет препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты.

Наконец, заключение торгового соглашения между США и Мексикой также поддерживало позитивные настроения в секторе валют развивающихся рынков, в том числе и рубля.

Однако в середине недели рубль усилил снижение, а евро обновил локальный максимум текущей волны ослабления рубля, немного не дойдя до круглой отметки 80 рублей. Усиление напряженности в Сирии повысило геополитические риски российской валюты.

Россия располагает достоверной информацией о том, что США и их союзники готовят новый рейд ракетных ударов по Сирии под ложным предлогом наказания Дамаска за «использование химического оружия, заявил представитель посольтства РФ в Великобритании. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным независимых источников, террористы группировки „Хайат Тахрир Аш-Шам“ (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Возобновление аукционов Минфина по размещению ОФЗ оказалось нейтральным для курса рубля. Ведомство 22 августа из-за турбулентности на валютных рынках отказалось от размещения облигаций, а двумя неделями ранее из планировавшихся 10 миллиардов рублей ему удалось разместить лишь 5,85 миллиарда.

В итоге, Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 25083 на 13 миллиардов рублей при спросе в 25 миллиардов рублей. Доходность по цене отсечения составила 8,26% годовых, по средневзвешенной цене — 8,25% годовых.

Прогнозы

Завершение недели совпало с окончанием традиционно самого сложного месяца для российской валюты. В итоге доллар за август прибавил около 5,4 рубля (8,6%), евро — примерно 6 рублей (8%).

Ожидания возобновления в сентябре бизнес и политической активности продолжат давить на курс рубля из-за опасения новых сюрпризов от США. Возможное негативное развитие ситуации в Сирии также окажет геополитическое давление на валюту РФ.

При этом завершение налогового периода августа уберет у рубля поддержку в виде продаж валюты экспортерами. Поэтому доллар пока, скорее всего, останется выше 65 рублей, хотя необходимость его коррекции вниз давно витает в воздухе.