Ещё
Источник: правительство одобрило увеличение катарским фондом QIA доли в «Роснефти»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.89
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.42
+0.00 Золото
1199.90
–0.17 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1604
+0.0166
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Источник: правительство одобрило увеличение катарским фондом QIA доли в «Роснефти» 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила увеличение доли катарского фонда QIA в "Роснефти" до 18,93%. Об этом сообщил журналистам источник в правительстве.
"Решение уже было принято. Правкомиссия одобрила", — сказал он.
В начале мая 2018 года консорциум QIA и Glencore, созданный в декабре 2016 года для покупки 19,5% акций «Роснефти», расторг соглашение с китайской компанией CEFC о продаже ей 14,16% акций российской нефтяной компании. Этот пакет будет передан дочерней компании катарского фонда. Таким образом, катарский фонд станет владельцем 18,93% «Роснефти», а Glencore сохранит 0,57% акций российской компании и получит около €3,7 млрд QIA подал в ФАС ходатайство об увеличении доли в российской нефтяной компании.
Основным акционером «Роснефти» является контролируемый государством «Роснефтегаз» (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.
ТАСС: последние новости
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года на уровне 65-66 рублей за доллар WSJ: Ford из-за пошлин не будет импортировать Focus из Китая в США Арбитражный суд Воронежской области признал банк "Воронеж" банкротом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще четыре страны присоединились к санкциям против РФ132
Россияне скупают электронику70
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»129
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Пенсии повысят с 1 января160
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение