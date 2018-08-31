Источник: правительство одобрило увеличение катарским фондом QIA доли в «Роснефти»

МОСКВА, 31 августа. / ТАСС /. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила увеличение доли катарского фонда QIA в "Роснефти" до 18,93%. Об этом сообщил журналистам источник в правительстве.

"Решение уже было принято. Правкомиссия одобрила", — сказал он.

В начале мая 2018 года консорциум QIA и Glencore, созданный в декабре 2016 года для покупки 19,5% акций «Роснефти», расторг соглашение с китайской компанией CEFC о продаже ей 14,16% акций российской нефтяной компании. Этот пакет будет передан дочерней компании катарского фонда. Таким образом, катарский фонд станет владельцем 18,93% «Роснефти», а Glencore сохранит 0,57% акций российской компании и получит около €3,7 млрд QIA подал в ФАС ходатайство об увеличении доли в российской нефтяной компании.

Основным акционером «Роснефти» является контролируемый государством «Роснефтегаз» (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.