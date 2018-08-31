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Правкомиссия одобрила покупку 14% акций «Роснефти» катарским фондом QIA
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Правкомиссия одобрила покупку 14% акций «Роснефти» катарским фондом QIA 

Прайм + ещё 1 30 минут назад
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку 14,16% акций "Роснефти" суверенным фондом Катара QIA, сообщил журналистам источник в правительстве.
"Это решение было принято. Совсем недавно", — сказал источник.
Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.
Однако в начале мая Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли в «Роснефти». Компании также расформировывают консорциум, после чего QIA будет владеть 18,93% акций «Роснефти», Glencore — 0,57%. Glencore получит от сделки около 3,7 миллиарда евро.
Glencore в начале августа сообщила, что ожидает закрытия сделки по втором полугодии 2018 года.
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