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Сделка по покупке фондом Катара акций Роснефти одобрена
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Сделка по покупке фондом Катара акций Роснефти одобрена 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительственная комиссия по контролю за инвестициями одобрила покупку 14,16% акций Роснефти суверенным фондом Катара QIA.
«Это решение было принято. Совсем недавно», — сказал источник в правительстве, передает РИА «Новости».
В мае консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения по продаже доли в 14,16% в Роснефти. В марте сообщалось, что сделка китайской CEFC с Glencore по покупке акций Роснефти на 9,1 млрд долларов оказалась под угрозой срыва.
В сентябре 2017 года стало известно, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций Роснефти китайской CEFC.
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