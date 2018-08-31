Эксперт «БКС Глобал Маркетс»: За неделю из России «утекло» 30 миллионов долларов США

С 23 по 29 августа совокупный чистый отток капитала сфондового идолгового рынков России состороны фондов составил 30 миллионов долларов, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на обзор главного стратега компании «БКСГлобал Маркетс» Вячеслава Смольянинова

Неделей ранее отток составил 50миллионовдолларов. Чистый отток капитала изроссийских акций состороны фондов затотжепериод составил также 30миллионовдолларов. Неделей ранее, наоборот, наблюдался приток в объеме 40миллионовдолларов.

Фонды, инвестирующие только в акции РФ, потеряли 10 миллионов долларов, тогда как на прошлой неделе заработали 100 миллионов. Этоужешестнадцатая неделя оттока запоследние восемнадцать недель.

«Поитогам недели воблигациях РФбылзафиксирован небольшой отток капитала состороны фондов посравнению соттоком в90миллионов долларов неделей ранее. Вфондах облигаций, ориентированных только наРоссию, впервые ссередины апреля и вторую неделю подряд наблюдался отток капитала науровне пяти миллионовдолларов», — отмечает издание.