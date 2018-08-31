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Евро сформировал локальную вершину
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Евро сформировал локальную вершину 

News.ru 23 минуты назад
Инвесторы продолжают уклоняться от покупок рисковых активов, ссылаясь на заявления Дональда Трампа. В свойственной ему манере, лидер Белого дома напомнил рынкам о подготовке очередной порции пошлин в отношении Китая, раскритиковал предложение Евросоюза об отмене тарифов на автомобили и приправил все это угрозой выхода из ВТО.
Пока на фондовых площадках паники не наблюдается, а валютные рынки слабо реагируют на очередную доху негатива от Трампа. Но по мере приближения даты вступления в силу новых тарифов (5 сентября) и обострения отношений с Брюсселем позиции единой валюты могут ослабеть, в том числе на фоне потенциального спроса на доллар в качестве валюты-убежища, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
При этом у евро есть и свои причины для беспокойства. В ближайшее время агентство Fitch огласит свое решение по пересмотру рейтинга Италии, и с этого фронта вполне могут поступить негативные сигналы, да и в целом проблемы этой страны в последнее время привлекают все большее внимание рынка.
«Также не будем забывать о нарастающем валютном кризисе в Турции, который может отразиться на самочувствии европейских банков. Это тоже немаловажный фактор риска для евро, который пока слабо учтен в ценах», — сказал Мащенко.
Таким образом, если на доллар не обрушится новая волна распродаж, в рамках базового сценария ожидается дальнейшее отступление EURUSD от максимумов в районе 1,173, достигнутых ранее на этой неделе. Ближайшая цель в рамках фиксации прибыли — отметка 1,16, утрата которой откроет путь к 20-дневной скользящей средней на 1,154.
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