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Подростки из Чечни лидируют по тратам в месяц среди сверстников
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Подростки из Чечни лидируют по тратам в месяц среди сверстников 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Средние траты подростка в России составляют 2,974 тысячи рублей в месяц, при этом в Москве они на уровне 7,881 тысячи рублей, а максимального значения достигают в Чечне — 9,065 тысячи рублей в месяц, сообщает Сбербанк.
"В среднем российский подросток тратит в месяц 2,974 тысячи рублей, но по стране этот показатель сильно варьируется. Например, в Москве он составляет 7,881 тысячи рублей, а максимальной величины достигает в Чеченской республике — 9,065 тысячи рублей", — говорится в сообщении.
В результате исследования банк выяснил, что банковскими картами владеет 40% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, и они расплачиваются ими чаще, чем остальные клиенты Сбербанка. Наличными они тратят 55% средств с карт. В среднем у клиентов банка этот показатель — 61%. Тинейджеры, по данным банка, также активны в цифровых каналах. Аудитория пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» 14–17 лет за год увеличилась на 85%.
Структура безналичных расходов подростков по картам мало отличается от трат других возрастных групп: продукты — 25% всех расходов, включая снятие наличных, одежда и обувь — 11,74%, кафе, мобильная связь — 7,21%.
По крупным статьям расходы юношей и девушек похожи. Различия проявляются в более узких сегментах. Юноши активно покупают гаджеты — 4,13% от всех трат и спортивные товары — 2,5%. Девушки заметно больше тратят на уход за собой и книги — 3,14% и 1,54% соответственно. На онлайн-игры тоже значительно больше тратят парни. Из потраченных за год в социальных сетях и играх 1,25 миллиарда рублей на них приходится 88%.
В общей сложности в Сбербанке открыты 2,7 миллиона карт, держателями которых являются 2,3 миллиона несовершеннолетних. Их траты по картам — это примерно 0,8% всех денежных расходов населения России. За 12 месяцев (с июля 2017 года по июль 2018 года) общая сумма расходов составила 110,6 миллиарда рублей.
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