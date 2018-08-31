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Котировки «Газпрома» выросли после заявлений руководства о дивидендах
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Котировки «Газпрома» выросли после заявлений руководства о дивидендах 

Ведомости 16 минут назад
Котировки «Газпрома» в пятницу выросли на Московской бирже после объявления о возможном повышении дивидендов. Котировки обновили максимум с мая, указывает «Интерфакс». К 17.13 мск акции «Газпрома» подорожали до 148,99 руб. (+2%), максимум сделок составил 150,2 руб. (+2,9%), объем торгов превысил 2,2 млрд руб.
На телефонной конференции для инвесторов в пятницу начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщил, что он не исключает вероятности, что руководство концерна может предложить повысить дивиденды за 2018 год. «В 2019 году в принципе завершается инвестиционный цикл. Мы все-таки говорили, что о том, что увеличенные дивиденды стоит ожидать с 2020 года, которые будут выплачены в 2021 году. Я допускаю возможность, что мы можем предложить увеличить дивиденды», — сказал топ-менеджер.
Также стало известно, что судящийся с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» так и не подал в голландский суд требований об аресте активов «Газпрома», концерн не ожидает радикального изменения инвестиционной программы на 2018 год, а корректировка бюджета на текущий год будет рассмотрена 5 сентября.
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