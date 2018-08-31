Население скупает электронику

Россияне оказались верны своим «привычкам» — больше покупать в те времена, когда кризис кажется неизбежным. Август 2018-го это подтверждает: на фоне колебаний курса рубля из-за ожиданий санкций США граждане решили затовариться электроникой. Это следует из результатов анализа расходов населения по картам в магазинах электроники и бытовой техники, который провели для News.ru в банке «Русский Стандарт» (входит в топ-эквайеров по стране).

Пики трат пришлись на 13, 19 и 26 августа, рассказала директор по эквайрингу «Русского Стандарта» Инна Емельянова: в эти дни средняя сумма одной операции выросла почти на 10% по сравнению с остальными днями. Обычно размер покупки равнялся примерно 10 тысячам рублей.

При этом количество операций в указанные дни увеличилось в пределах 1% от средних значений. Следовательно, в пиковые даты покупатели разбирали больше дорогостоящих товаров, рассуждает Емельянова. А с 21 августа средний чек в сетях электроники и количество операций начали стабильно расти.

В эти же дни, или предшествовавшие им, на Московской бирже возросла волатильность курса доллара к рублю. Так, 13 августа в понедельник доллар с утра вырос на 50 копеек — до 68,2 рубля, следует из материалов торговой площадки. Только к вечеру рубль смог несколько отыграть потери. 19 августа выпало на воскресенье, когда торги на Московской бирже не ведутся. Но в предшествующую пятницу доллар снова пошёл вверх — с 66,8 рубля до 67,03 рубля.

Перед 26 августа (тоже воскресенье) ситуация на торгах была обратной — 24 августа укреплялся рубль, а доллар просел до 67,1 рубля с 68,2 рубля.

Аналогично население вело себя в декабре 2014-го, когда рубль падал день ото дня на протяжении нескольких недель, а доллар тестировал новые высоты. С 40 рублей в конце октября американская валюта выросла до 56 рублей к концу декабря.

Повышению среднего чека и числа операций по покупке электроники в августе 2018-го могли способствовать сами сетевики. Так, например, в « М. Видео » и «Эльдорадо» продолжают действовать цены середины лета, кроме того, на часть ассортимента магазины предлагают скидки и промо-акции к началу нового учебного года. Это делает электронику относительно доступной, несмотря на удорожание доллара.

«Мы не отмечаем существенных изменений в покупательском поведении, связанных с экономическими факторами, ни в сравнении с прошлым годом, ни по отношению к предыдущим двум-трём неделям», — рассказали News.ru в группе компаний и пообещали сделать всё возможное, чтобы сохранить действующий уровень цен, несмотря на волатильность рубля.

Растущий спрос на свои товары в группе «М. Видео» и «Эльдорадо» объясняют не столько паникой людей по поводу падения курса рубля, сколько сезоном. Настаёт пора готовиться к школе и вузам, поэтому повышается потребность в смартфонах, ноутбуках, планшетах, компьютерных аксессуарах, принтерах и многих других видах техники. За первые три недели августа продажи смартфонов увеличились на четверть в натуральном выражении, причём динамика онлайн ещё выше — более 35% в штуках год к году, констатировали в группе компаний.