ЦБ снизил прогноз по росту экономики в III квартале

Банк России снизил прогноз по росту ВВП в III квартале до 1,3–1,7% с 1,5–2%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по экономике.

«Прогноз годового прироста ВВП в III квартале был уточнен до 1,3–1,7% с 1,5–2% с учетом фактической динамики во II квартале. При этом прогноз ВВП в III квартале по отношению к предыдущему кварталу с исключением сезонного и календарного факторов не изменился», — отмечает регулятор.

При этом прогноз по темпам прироста ВВП по итогам года сохранен на уровне 1,5–2%.

В Банке России полагают, что некоторое ослабление экономической активности в июле пока не дает оснований для уточнения прогноза. Регулятор будет оценивать баланс влияния краткосрочных и долгосрочных факторов на экономическую динамику по мере выхода новых данных.

Как отмечают в ЦБ, потребительский спрос в июле продолжил расти умеренными темпами на фоне положительной динамики реальной заработной платы и потребительского кредитования. «В условиях увеличения спроса предприятия наращивали выпуск потребительских товаров, а оборот розничной торговли увеличился как по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонности, так и в годовом сопоставлении», — подчеркивается в сообщении пресс-службы регулятора.

При этом производство и продажи непродовольственных товаров росли быстрее, чем продовольственных товаров, что отчасти могло быть связано с повышенным спросом футбольных болельщиков на сувениры, одежду и спортивные товары, указывают в Центробанке.

«В целом экономическая активность в июле сложилась несколько слабее, чем ожидалось. Динамика выпуска в отдельных отраслях промышленности была неустойчивой. С одной стороны, сократился выпуск машиностроительной продукции, что в том числе может быть связано с действием краткосрочных факторов. С другой стороны, произошло восстановление объемов производства в металлургии, увеличился выпуск потребительских товаров», — отмечает пресс-служба регулятора.