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Альянс Renault-Nissan не исключает делистинга «АвтоВАЗа»
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Альянс Renault-Nissan не исключает делистинга «АвтоВАЗа» 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: Ведомости
Компания Alliance Rostec B. V., которая является совместным предприятием Renault и госкорпорации «Ростех» и в настоящее время владеет 83,5% «АвтоВАЗа», может рассмотреть процедуру делистинга бумаг российского автозавода после доведения доли до 100%.
«Если доля дойдет до 100%, то завершением процедуры по ее доведению до этого уровня может стать делистинг», — сообщили RNS в группе.
Alliance Rostec ранее направила обязательное предложение о выкупе почти 1,6 млрд обыкновенных и 222 млн привилегированных акций на общую сумму почти 23 млрд руб.
«Обязательный выкуп акций у миноритариев в процессе. Результаты мы ожидаем к 10 сентября (2018 года). Все идет в соответствие с планом», — говорил ранее журналистам глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.
В настоящий момент реализован второй этап рекапитализации, предусматривающий конвертацию долгов «АвтоВАЗа» на общую сумму 61,4 млрд руб. в акции. В его рамках «Ростех» и Renault переступили в пользу альянса права требования по долгам автопроизводителя — на 30,7 млрд руб. каждый. Взамен альянс стал участником закрытой подписки на новые акции «АвтоВАЗа».
Первая допэмиссия «АвтоВАЗа» — на сумму 26 млрд руб. — состоялась в декабре 2016 года, ее выкупили Renault, а также миноритарные акционеры, в том числе «Ренессанс групп».
В начале июня прошлого года сообщалось, что Alliance Rostec Auto, у которого после завершения рекапитализации может оказаться почти 99% «АвтоВАЗа», может быть ликвидировано через 1-1,5 года, и предприятия станут прямыми владельцами российского автозавода.
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