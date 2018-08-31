Альянс Renault-Nissan не исключает делистинга «АвтоВАЗа»

«Если доля дойдет до 100%, то завершением процедуры по ее доведению до этого уровня может стать делистинг», — сообщили RNS в группе.

Alliance Rostec ранее направила обязательное предложение о выкупе почти 1,6 млрд обыкновенных и 222 млн привилегированных акций на общую сумму почти 23 млрд руб.

«Обязательный выкуп акций у миноритариев в процессе. Результаты мы ожидаем к 10 сентября (2018 года). Все идет в соответствие с планом», — говорил ранее журналистам глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.

В настоящий момент реализован второй этап рекапитализации, предусматривающий конвертацию долгов «АвтоВАЗа» на общую сумму 61,4 млрд руб. в акции. В его рамках «Ростех» и Renault переступили в пользу альянса права требования по долгам автопроизводителя — на 30,7 млрд руб. каждый. Взамен альянс стал участником закрытой подписки на новые акции «АвтоВАЗа».

Первая допэмиссия «АвтоВАЗа» — на сумму 26 млрд руб. — состоялась в декабре 2016 года, ее выкупили Renault, а также миноритарные акционеры, в том числе «Ренессанс групп».

В начале июня прошлого года сообщалось, что Alliance Rostec Auto, у которого после завершения рекапитализации может оказаться почти 99% «АвтоВАЗа», может быть ликвидировано через 1-1,5 года, и предприятия станут прямыми владельцами российского автозавода.