«АвтоВАЗ» может уйти с биржи

Совместное предприятие «Ростеха» Renault — Alliance Rostec Auto B. V. намерено довести свою долю в капитале «АвтоВАЗа» до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций компании, сообщил в интервью «Интерфаксу» старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

Сейчас акционеры «АвтоВАЗа» проводят процедуру рекапитализации компании по плану, согласованному между Renault и «Ростехом», напомнил он: «В конце 2016 года была проведена допэмиссия по открытой подписке, в этом году мы провели допэмиссию по закрытой подписке и сейчас направили обязательное предложение по выкупу акций, по итогам которого более 95% акций должно быть консолидировано. И как только мы увидим, что этот порог достигнут — результаты будут готовы 10 сентября, — тогда мы можем запустить финальный процесс, который позволит нашему СП Rostec Auto B. V. довести свою долю до 100%».

По закону «Об акционерных обществах» превышение порога владения акциями более 95%, дает их владельцу приступить к принудительному выкупу акций у остальных акционеров.

Этой весной доля Alliance Rostec Auto выросла с 64,6 до 83,5%. Это случилось по итогам второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «Ростех» и Renault переуступили Alliance Rostec Auto права требования по долгам автопроизводителя — на 30,7 млрд руб. каждый, а сама Alliance Rostec Auto B. V. конвертировала долг в новые акции «АвтоВАЗа» такой же стоимостью.